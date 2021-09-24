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Германия: двое климатических активистов, протестующих перед выборами, усилили голодание

Пятница, 24 сентября 2021, 09:32

Двое из группы климатических активистов, которые более трех недель голодают, требуя от топ-кандидатов в канцлеры встретиться с ними, откажутся и от воды и других жидкостей с субботы, что создает угрозу для их жизни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Группа объявила такой ультиматум, назвав крайним сроком для согласия политиков четверг, хотя и не все были уверены, что готовы пойти на такой радикальный шаг.

Активисты голодают под зданием Рейхстага с 30 августа, требуя более решительных шагов в климатической политике страны. Среди прочего, они требуют публичной дискуссии с Олафом Шольцом, лидером социал-демократов, лидеркой "Зеленых" Анналеной Бербок и лидером ХДС Армином Лашетом.

Когда 23 сентября истек объявленный ими срок, часть группы решила не продолжать протест, но двое, 24-летняя девушка и 21-летний парень, заявили, что с субботы откажутся от воды, если Олаф Шольц, лидер симпатий избирателей, не согласится объявить чрезвычайную ситуацию в связи с изменением климата.

Напомним, федеральные выборы в Германии, определят преемника Ангелы Меркель, состоятся 26 сентября.

Согласно соцопросам, три четверти немцев уже определились, за кого будут голосовать.

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