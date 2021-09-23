Три чверті німців визначились, кого підтримають на федеральних виборах

Майже три чверті німців визначилися, за яку політичну силу проголосують на федеральних виборах цієї неділі, що визначать наступника Ангели Меркель на посаді канцлера.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це свідчить опитування YouGov.

74% респондентів відповіли, що вже зробили фінальний вибір. 15% сказали, що ще не визначилися. 9% не надали жодної інформації і 1% обрали варіант "не знаю". Опитування проводилося в онлайн-форматі 16-22 вересня.

В опитуванні Spiegel 8 вересня тих, хто не визначився, було близько 1/5 опитаних.

Нагадаємо, згідно з останніми соцопитуваннями, лідерство у симпатіях виборців зберігають соціал-демократи, на другому місці - Християнсько-демократичний союз.

Олаф Шольц виграв останні теледебати з підтримкою 42%. Армін Лашет опинився на другому місці з 27% і Анналена Бербок стала третьою з 25% голосів.

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