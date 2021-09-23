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Три чверті німців визначились, кого підтримають на федеральних виборах

Четвер, 23 вересня 2021, 11:39

Майже три чверті німців визначилися, за яку політичну силу проголосують на федеральних виборах цієї неділі, що визначать наступника Ангели Меркель на посаді канцлера.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це свідчить опитування YouGov.

74% респондентів відповіли, що вже зробили фінальний вибір. 15% сказали, що ще не визначилися. 9% не надали жодної інформації і 1% обрали варіант "не знаю". Опитування проводилося в онлайн-форматі 16-22 вересня.

В опитуванні Spiegel 8 вересня тих, хто не визначився, було близько 1/5 опитаних. 

Нагадаємо, згідно з останніми соцопитуваннями, лідерство у симпатіях виборців зберігають соціал-демократи, на другому місці - Християнсько-демократичний союз.

Олаф Шольц виграв останні теледебати з підтримкою 42%. Армін Лашет опинився на другому місці з 27% і Анналена Бербок стала третьою з 25% голосів. 

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Німеччина
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