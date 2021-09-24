Екс-співробітника поліції безпеки та армії Швеції підозрюють в проступках щодо таємної інформації
У Швеції взяли під арешт колишнього співробітника поліції безпеки (Säpo) та збройних сил, підозрюючи його у грубих порушеннях під час роботи з таємною інформацією. Останнім часом він обіймав одну з керівних посад в іншій структурі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.
Чоловіка спершу запідозрили у шпигунстві, але згодом пом’якшили кваліфікацію до недозволеного використання таємної інформації.
Ймовірні порушення, що передбачають кримінальну відповідальність, відбулись у 2012-2015 роках. Жодних інших деталей не надають.
23 вересня суд вирішив залишити його під вартою, як і вимагали прокурори, щоб запобігти можливому знищенню доказів чи втечі.
Підозрюваний свою провину заперечує.
Нагадаємо, нещодавно у Швеції оголосили вирок колишньому консультанту автомобільних фірм Volvo i Scania, визнавши його винним у передачі інформації співробітнику російської розвідки.