Екс-співробітника поліції безпеки та армії Швеції підозрюють в проступках щодо таємної інформації

У Швеції взяли під арешт колишнього співробітника поліції безпеки (Säpo) та збройних сил, підозрюючи його у грубих порушеннях під час роботи з таємною інформацією. Останнім часом він обіймав одну з керівних посад в іншій структурі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Чоловіка спершу запідозрили у шпигунстві, але згодом пом’якшили кваліфікацію до недозволеного використання таємної інформації.

Ймовірні порушення, що передбачають кримінальну відповідальність, відбулись у 2012-2015 роках. Жодних інших деталей не надають.

23 вересня суд вирішив залишити його під вартою, як і вимагали прокурори, щоб запобігти можливому знищенню доказів чи втечі.

Підозрюваний свою провину заперечує.

Нагадаємо, нещодавно у Швеції оголосили вирок колишньому консультанту автомобільних фірм Volvo i Scania, визнавши його винним у передачі інформації співробітнику російської розвідки.





