Экс-сотрудника полиции безопасности и армии Швеции подозревают в проступках в отношении секретной информации
В Швеции взяли под арест бывшего сотрудника полиции безопасности (Säpo) и вооруженных сил, подозревая его в грубых нарушениях при работе с секретной информацией. В последнее время он занимал одну из руководящих должностей в другой структуре.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.
Мужчину сначала заподозрили в шпионаже, но впоследствии смягчили квалификацию до недозволенного использования секретной информации.
Вероятные нарушения, предусматривающие уголовную ответственность, состоялись в 2012-2015 годах. Никаких других деталей не предоставляют.
23 сентября суд решил оставить под стражей, как и требовали прокуроры, чтобы предотвратить возможное уничтожение доказательств или побега.
Подозреваемый свою вину отрицает.
Напомним, недавно в Швеции объявили приговор бывшему консультанту автомобильных фирм Volvo i Scania, признав его виновным в передаче информации сотруднику российской разведки.