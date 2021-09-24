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У Франції за місяць помітно зросла підтримка Макрона

П'ятниця, 24 вересня 2021, 10:32

До чинного президента Франції Еммануеля Макрона позитивно ставляться 46% французів.

Про це свідчить опитування BVA - Orange, проведене на замовлення RTL, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Це на шість процентних пунктів більше, ніж у попередньому місяці, коли до Макрона позитивно ставилися 40% респондентів. 

Зростання підтримки президента спостерігається у всіх категоріях населення, хоча за категоріями різниця підтримки залишається значною. Так, серед працівників робітничих професій Макрона підтримують 40%, але це на 7% більше, ніж в попередньому опитуванні. Серед багатших категорій населення до нього позитивно ставляться 52%.

Еммануель Макрон ще офіційно не заявив про те, що балотуватиметься у наступних президентських виборах, але за його заявами та участю в публічних заходах вже помітно, що він почав підготовку до кампанії. 

Наразі підтримка у президента під кінець каденції помітно краща, ніж у багатьох його попередників. Так, Ніколя Саркозі за 7 місяців до нових виборів позитивно оцінювали 32% виборців, а Франсуа Олланда - лише 18%. 

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Франція
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