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Укр / Рус
Укр / Рус

Во Франции за месяц заметно возросла поддержка Макрона

Пятница, 24 сентября 2021, 10:32

К действующему президенту Франции Эммануэл Макрону положительно относятся 46% французов.

Об этом свидетельствует опрос BVA - Orange, проведенный по заказу RTL, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Это на шесть процентных пунктов больше, чем в предыдущем месяце, когда к Макрону положительно относились 40% респондентов.

Рост поддержки президента наблюдается во всех категориях населения, хотя по категориям разница поддержки остается значительной. Так, среди работников рабочих профессий Макрона поддерживают 40%, но это на 7% больше, чем в предыдущем опросе. Среди богатых категорий населения к нему положительно относятся 52%.

Эммануэль Макрон еще официально не заявил о том, что будет баллотироваться в следующих президентских выборах, но по его заявлениям и участием в публичных мероприятиях уже заметно, что он начал подготовку к кампании.

Сейчас поддержка у президента в конце каденции заметно лучше, чем у многих его предшественников. Так, Николя Саркози за 7 месяцев до новых выборов положительно оценивали 32% избирателей, а Франсуа Олланда - лишь 18%.

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Франция
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