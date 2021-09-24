Якою може бути коаліція в новому парламенті Німеччини

Від кого залежатиме, яким буде новий уряд Німеччини і якою буде його політика? Про політичні розклади в Німеччині після виборів читайте в статті політолога з Берліна (Німеччина) Віктора Савінка "Золота" німецька акція: хто стане молодшим партнером у новій коаліції.

Звичайно, принципово важливим стане те, яка з партій – ХДС чи соціал-демократи – делегують свого кандидата у канцлери. Втім, не менш важливою стане й позиція політсил, що за всіма оцінками займуть третє та четверте місця – "Союз 90/Зелені" та Вільна демократична партія (ВДП).

За різними даними, "Союз90/Зелених" готові підтримати від 15% до 18% німців. Натомість на користь вільних демократів висловлюються від 11% до 13%.

Нинішні розклади показують, що за будь-якого варіанта щонайменше одна з цих партій увійде до нової коаліції. А цілком ймовірно – й обидві.

А відповідно, саме тут треба шукати "золоту акцію", яка може мати чималий вплив на подальшу німецьку політику.

Виходячи з даних соціологічних опитувань, чи не найбільш ймовірним форматом майбутньої коаліції є варіант "світлофорної коаліції", що складається із соціал-демократів (партійний колір – червоний), "Зелених" (тут все зрозуміло) та ВДП (жовтий).

Шанси такої коаліції підсилює той факт, що лідери і соціал-демократів, і "Зелених" є представниками центристських кіл своїх партій. Відтак вони не воліли б укладення угоди з партією "Ліві", хоч цього хочуть "партійні ліві" в середовищі есдеків й близько 70% виборців "Союзу90/Зелених".

Проте це буде досить строката коаліція, що об’єднуватиме як право-, так і лівоцентристів. А це вимагатиме від політсил цілої низки поступок.

Певні напрацювання щодо плану дій "світлофорної коаліції" вже окреслені. Зокрема, СДПН і "Зелені" підтримують підвищення мінімальної заробітної плати до 12 євро на годину. Проти цього не заперечують і близько 45% виборців ВДП. Аналогічно простір для перемовин є і в плані податкової політики.

Іншим варіантом для "Зелених" та вільних демократів була б домовленість з ХДС/ХСС. Завдяки чорному партійному кольору ХДС ця коаліція називається "ямайською". Але, не факт, що такий формат влаштує ХДС.

Про те, що означатимуть такі формати коаліції для відносин з Україною читайте в статті Віктора Савінка "Золота" німецька акція: хто стане молодшим партнером у новій коаліції.