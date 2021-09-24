Якою може бути коаліція в новому парламенті Німеччини

От кого будет зависеть, каким будет новое правительство Германии и какой будет его политика? О политических раскладах в Германии после выборов читайте в статье политолога из Берлина (Германия) Виктора Савинка "Золотая" немецкая акция: кто станет младшим партнером в новой коалиции.

Конечно, принципиально важным станет то, какая из партий - ХДС или социал-демократы - делегируют своего кандидата в канцлеры. Впрочем, не менее важной станет и позиция политсил, которые по всем оценкам займут третье и четвертое места - "Союз 90 / Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП).

По разным данным, "Союз90 / Зеленые" готовы поддержать от 15% до 18% немцев. Зато в пользу свободных демократов высказываются от 11% до 13%.

Нынешние расклады показывают, что в любом случае по меньшей мере одна из этих партий войдет в новую коалицию. А вполне вероятно - и обе.

А соответственно, именно здесь надо искать "золотую акцию", которая может иметь значительное влияние на дальнейшее немецкую политику.

Исходя из данных социологических опросов, чуть ли не наиболее вероятным форматом будущей коалиции будет вариант "светофорной коалиции", состоящий из социал-демократов (партийный цвет - красный), "Зеленых" (здесь все понятно) и СвДП (желтый).

Шансы такой коалиции усиливает тот факт, что лидеры и социал-демократов, и "Зеленых" являются представителями центристских кругов своих партий. Поэтому они не хотели бы заключения соглашения с партией "Левые", хотя этого хотят "партийные левые" в среде эсдеков и около 70% избирателей "Союза90 / Зеленые".

Однако это будет довольно пестрая коалиция, объединять как право-, так и левоцентристов. А это требует от политсил целого ряда уступок.

Определенные наработки по плану действий "светофорной коалиции" уже очерчены. В частности, СДПГ и "Зеленые" поддерживают повышение минимальной заработной платы до 12 евро в час. Против этого не возражают и около 45% избирателей СвДП. Аналогично пространство для переговоров есть и в плане налоговой политики.

Другим вариантом для "Зеленых" и свободных демократов была бы договоренность с ХДС / ХСС. Благодаря черном партийном цвета ХДС эта коалиция называется "ямайской". Но, не факт, что такой формат устроит ХДС.

О том, что будут означать такие форматы коалиции для отношений с Украиной читайте в статье Виктора Савинка "Золотая" немецкая акция: кто станет младшим партнером в новой коалиции.