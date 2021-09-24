У Франції видали інструкції для людей, чий ковід-сертифікат виявився скомпрометованим

У Франції оприлюднили контакти гарячої лінії на випадок, якщо ковід-сертифікат "засвітився" у публічному доступі, або з’явились підозри, що його використовують шахраї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Інструкції опублікувала служба підтримки додатку "Разом проти коронавірусу" невдовзі після розголосу з публікацією QR-кодів сертифікатів президента Еммануеля Макрона та прем’єра Жана Кастекса. За вказаними телефоном та електронною поштою можна подати запит на деактивацію коду.

#COVID19 | Si votre pass sanitaire est usurpé, signalez-le au support #TousAntiCovid. ❌



Celui-ci sera désactivé et une nouvelle attestation de vaccination ou un certificat de test sera généré. ✅ pic.twitter.com/qFcUms38Zs — TousAntiCovid (@TousAntiCovid) September 24, 2021

Досі було незрозуміло, як діяти, якщо сертифікат скомпрометований.

За інформацією джерел медіа в уряді, надалі хочуть продумати систему, що дозволить реагувати швидше - зокрема, щоб особа могла самостійно дезактивувати код до свого документа через автоматизовану процедуру.

Нагадаємо, Франція однією з перших у Європі почала вимагати ковід-сертифікат, що посвідчує вакцинацію від коронавірусу, перенесену хворобу або свіжий негативний тест, для доступу до низки послуг.

Застосування "паспортів здоров’я", попри протести, поступово розширюється на нові сфери й категорії. З 30 серпня працівники ресторанів, перукарень, торгових центрів тощо повинні виходити на роботу тільки з сертифікатом, відтак здавати тести кожні три дні, якщо не хочуть вакцинуватися.

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