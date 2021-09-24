Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Франції видали інструкції для людей, чий ковід-сертифікат виявився скомпрометованим

П'ятниця, 24 вересня 2021, 13:22

У Франції оприлюднили контакти гарячої лінії на випадок, якщо ковід-сертифікат "засвітився" у публічному доступі, або з’явились підозри, що його використовують шахраї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Інструкції опублікувала служба підтримки додатку "Разом проти коронавірусу" невдовзі після розголосу з публікацією QR-кодів сертифікатів президента Еммануеля Макрона та прем’єра Жана Кастекса. За вказаними телефоном та електронною поштою можна подати запит на деактивацію коду. 

Досі було незрозуміло, як діяти, якщо сертифікат скомпрометований.

За інформацією джерел медіа в уряді, надалі хочуть продумати систему, що дозволить реагувати швидше - зокрема, щоб особа могла самостійно дезактивувати код до свого документа через автоматизовану процедуру. 

Нагадаємо, Франція однією з перших у Європі почала вимагати ковід-сертифікат, що посвідчує вакцинацію від коронавірусу, перенесену хворобу або свіжий негативний тест, для доступу до низки послуг. 

Застосування "паспортів здоров’я", попри протести, поступово розширюється на нові сфери й категорії. З 30 серпня працівники ресторанів, перукарень, торгових центрів тощо повинні виходити на роботу тільки з сертифікатом, відтак здавати тести кожні три дні, якщо не хочуть вакцинуватися.

Читайте також: Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Коронавірус Вакцини
powered by lun.ua

Статті

Між критикою Путіна та спробами порозумітися: якою буде Німеччина після Меркель

"Будь-який новий німецький лідер захоче врегулювати свої відносини з РФ. Однак населення Німеччини почало критичніше ставитися до Путіна".
24 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

"Золота" німецька акція: хто стане молодшим партнером у новій коаліції

За результатами виборів "Зелені" та вільні демократи мають дуже високі шанси отримати "золоту акцію" у новій німецькій коаліції.  
24 вересня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС

Суперечка щодо копальні "Турув" може призвести до нового витка конфлікту Польщі та Євросоюзу. Варшава може відмовитися виконувати рішення Суду ЄС.
23 вересня 2021 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди