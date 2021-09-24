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Евакуації з Афганістану до України чекають ще близько 100 людей - МЗС

П'ятниця, 24 вересня 2021, 13:40

Ще близько сотні українців очікують евакуації з Афганістану у зв’язку з переходом влади в країні до "Талібану".

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі УНІАН розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"За інформацією МЗС України, нині близько 100 українців воліють виїхати із Афганістану", - сказав він. 

За його словами, посольство України в Таджикистані підтримує із ними зв‘язок.

"Щойно з‘явиться чергова можливість залишити країну, громадяни отримають інструкції для подальших дій", - додав речник.

Нагадаємо, 23 вересня з аеропорту Кабула евакуювали до України близько 100 людей - громадян України, членів їхніх родин і громадян третіх країн.  

В Офісі президента згодом уточнили, що серед них - 30 українців, 9 осіб з посвідками на постійне проживання в Україні, 18 громадян Ватикану, двоє громадян Канади, а також члени їхніх родин.

В середині вересня в МЗС повідомляли, що евакуації з Афганістану чекають 159 українців і вони не належать до груп ризику. У ті ж дні завдяки домовленості з Катаром першим комерційним рейсом після переходу влади до "Талібану" вивезли двох людей зі списку - єдиних, які зголосилися на цей рейс.

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Афганістан МЗС
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