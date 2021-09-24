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Эвакуации из Афганистана в Украину ждут еще около 100 человек - МИД

Пятница, 24 сентября 2021, 13:40

Еще около сотни украинцев ожидают эвакуации из Афганистана в связи с переходом власти в стране к "Талибану".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии УНИАН рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации МИД Украины, в настоящее время около 100 украинцев предпочитают уехать из Афганистана", - сказал он.

По его словам, посольство Украины в Таджикистане поддерживает с ними связь.

"Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции для дальнейших действий", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, 23 сентября из аэропорта Кабула эвакуировали в Украину около 100 человек - граждан Украины, членов их семей и граждан третьих стран.

В Офисе президента впоследствии уточнили, что среди них - 30 украинцев, 9 человек с удостоверениями на постоянное проживание в Украине, 18 граждан Ватикана, двое граждан Канады, а также члены их семей.

В середине сентября в МИД сообщали, что эвакуации из Афганистана ждут 159 украинцев и они не относятся к группам риска. В те дни благодаря договоренности с Катаром первым коммерческим рейсом после перехода власти к "Талибану" вывезли двух людей из списка - единственных, которые согласились на этот рейс.

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Афганистан МИД
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