Танкер врятував близько 150 мігрантів біля берегів Греції

Берегова охорона Греції у п’ятницю розпочала пошуково-рятувальну операцію після того як на південно-західному узбережжі країни човен, що перевозив близько 150 мігрантів, зіткнувся з проблемами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Берегова охорона заявила, що вантажний корабель, що проходив повз, надіслав сигнал тривоги, коли наткнувся на дерев’яний човен, який набирав воду, приблизно за 70 морських миль на південний захід від острівця Шиза біля узбережжя Пелопоннесу.

Пасажирів дерев’яного човна підібрав вантажний корабель-танкер під прапором Маршаллових островів.

Патрульний катер берегової охорони, один гелікоптер ВПС і один вертоліт ВМС вирушили в район події і продовжили пошуково-рятувальну операцію після того, як один з членів екіпажу вантажного судна повідомив, що бачив, як жінка впала в море під час переходу пасажирів човна на борт вантажного судна.

Танкер попрямував на південний острів Крит, де мігранти мають висадити. Берегова охорона заявила, що не має інформації про їх національність, а також про те, звідки вони вирушили або куди прямували.