Танкер спас около 150 мигрантов у берегов Греции

Береговая охрана Греции в пятницу начала поисково-спасательную операцию после того как на юго-западном побережье страны лодка, перевозившая около 150 мигрантов, столкнулась с проблемами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Береговая охрана заявила, что грузовой корабль, который проходил мимо, послал сигнал тревоги, когда наткнулся на деревянную лодку, которая набирала воду, примерно в 70 морских милях к юго-западу от островка Шиза у побережья Пелопоннеса.

Пассажиров деревянной лодки подобрал грузовой корабль-танкер под флагом Маршалловых островов.

Патрульный катер береговой охраны, один вертолет ВВС и один вертолет ВМС отправились в район происшествия и продолжили поисково-спасательную операцию после того, как один из членов экипажа грузового судна сообщил, что видел, как женщина упала в море во время перехода пассажиров лодки на борт грузового судна.

Танкер направился на южный остров Крит, где мигрантов должны высадить. Береговая охрана заявила, что не располагает информацией об их национальности, а также о том, откуда они отправились или куда направлялись.