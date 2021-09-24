Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Танкер спас около 150 мигрантов у берегов Греции

Пятница, 24 сентября 2021, 14:49

Береговая охрана Греции в пятницу начала поисково-спасательную операцию после того как на юго-западном побережье страны лодка, перевозившая около 150 мигрантов, столкнулась с проблемами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Береговая охрана заявила, что грузовой корабль, который проходил мимо, послал сигнал тревоги, когда наткнулся на деревянную лодку, которая набирала воду, примерно в 70 морских милях к юго-западу от островка Шиза у побережья Пелопоннеса.

Пассажиров деревянной лодки подобрал грузовой корабль-танкер под флагом Маршалловых островов.

Патрульный катер береговой охраны, один вертолет ВВС и один вертолет ВМС отправились в район происшествия и продолжили поисково-спасательную операцию после того, как один из членов экипажа грузового судна сообщил, что видел, как женщина упала в море во время перехода пассажиров лодки на борт грузового судна.

Танкер направился на южный остров Крит, где мигрантов должны высадить. Береговая охрана заявила, что не располагает информацией об их национальности, а также о том, откуда они отправились или куда направлялись.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция мигранты
powered by lun.ua

Статьи

Между критикой Путина и попытками найти взаимопонимание: какой будет Германия после Меркель

"Любой новый немецкий лидер захочет урегулировать свои отношения с РФ. Однако население Германии стало более критично относиться к Путину".
24 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

"Золотая" немецкая акция: кто станет младшим партнером в новой коалиции

По результатам выборов "Зеленые" и свободные демократы будут иметь очень высокие шансы получить "золотую акцию" в новой немецкой коалиции.
24 сентября 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Уголь важнее Евросоюза: пойдет ли Польша на нарушение решения Суда ЕС

Спор по шахте "Турув" может привести к новому витку конфликта Польши и Евросоюза. Варшава может отказаться выполнять решение Суда ЕС.
23 сентября 2021 — Станислав Желиховский , для Европейской правды