Працівники авіакомпанії Alitalia заблокували трасу до головного аеропорту Рима

Сотні працівників Alitalia в п'ятницю перекрили виїзд на шосе біля головного аеропорту Рима на знак протесту проти того, що більшість співробітників авіакомпанії незабаром втратить роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Станом на 15 жовтня Alitalia, яка давно переживає фінансові труднощі, більше не буде існувати. Нова компанія під назвою ITA стверджує, що вона збереже лише близько 2800 із 10000 співробітників Alitalia.

На знак протесту працівники Alitalia завдали удару у відповідь, протягом дня змусивши скасувати багато авіарейсів. Деякі протестувальники сіли на проїжджій частині та біля виїзду на шосе біля аеропорту Леонардо да Вінчі, інші вступили в сутички з силовиками.

Протест спричинив кілометрові затори. "Праці! Праці! " - кричали протестувальники.

Працівники Alitalia також хочуть, щоб допомога по безробіттю тривала п’ять років, на відміну від одного року за нинішнім порядком.

Лідери профспілок тиснуть на уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі очолити переговори, щоб забезпечити кращі умови для працівників, які збережуть свою роботу, і зменшити скорочення робочих місць.

Промисловий план ITA також передбачає скорочення парку літаків.