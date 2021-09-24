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Работники авиакомпании Alitalia заблокировали трассу к главному аэропорту Рима

Пятница, 24 сентября 2021, 16:24

Сотни работников Alitalia в пятницу перекрыли выезд на шоссе у главного аэропорта Рима в знак протеста против того, что большинство сотрудников авиакомпании вскоре потеряют работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По состоянию на 15 октября Alitalia, давно испытывающая финансовые трудности, больше не будет существовать. Новая компания под названием ITA утверждает, что она сохранит лишь около 2800 из 10 000 сотрудников Alitalia.

В знак протеста работники Alitalia нанесли ответный удар, в течение дня заставив отменить многие авиарейсы. Некоторые протестующие сели на проезжей части и возле выезда на шоссе возле аэропорта Леонардо да Винчи, другие вступили в столкновения с силовиками.

Протест вызвал километровые пробки. "Работу! Работу!" - кричали протестующие.

Работники Alitalia также хотят, чтобы пособие по безработице длилось пять лет, в отличие от одного года по нынешнему порядку.

Лидеры профсоюзов оказывают давление на правительство премьер-министра Марио Драги возглавить переговоры, чтобы обеспечить лучшие условия для работников, которые сохранят свою работу, и уменьшить сокращение рабочих мест.

Промышленный план ITA также предусматривает сокращение парка самолетов.

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Италия
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