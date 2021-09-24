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Через технічний збій в аеропортах Британії утворилися великі черги

П'ятниця, 24 вересня 2021, 17:57

Тисячі пасажирів, які прибувають до аеропортів Британії, зазнали затримок у п’ятницю після того як технічний збій зірвав роботу пунктів самостійного паспортного контролю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Аеропорти Хітроу, Гетвік, Манчестер та Единбург повідомили про проблеми з електронними воротами паспортного контролю.

Через це біля пунктів проходження контролю утворилися великі черги, багатьох пасажирів просто не випускали з літаків.

Але представник міністерства внутрішніх справ сказав, що проблема була швидко виявлена і тепер виправлена.

Проблема виникла після тижнів обурення пасажирів чергами через проблеми з працівниками прикордонних сил.

Електронні ворота дозволяють мандрівникам з біометричними паспортами проходити через прикордонний контроль без перевірки паспорта прикордонником.

Чиновники заявили, що безпека кордону Британії не постраждала.

Пасажири, які прибували до Хітроу, вистоювали довгі черги влітку, коли персонал намагався впоратися з документацією щодо COVID-19, а також з паспортами та візами.

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Велика Британія
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