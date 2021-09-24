Из-за технического сбоя в аэропортах Британии образовались большие очереди

Тысячи пассажиров, прибывающих в аэропорты Великобритании, столкнулись с задержками в пятницу после того, как технический сбой сорвал работу пунктов самостоятельного паспортного контроля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Аэропорты Хитроу, Гэтвик, Манчестер и Эдинбург сообщили о проблемах с электронными воротами паспортного контроля.

Из-за этого у пунктов прохождения контроля образовались большие очереди, многих пассажиров просто не выпускали из самолетов.

Но представитель министерства внутренних дел сказал, что проблема была быстро обнаружена и теперь исправлена.

Проблема возникла после нескольких недель возмущения пассажиров очередями из-за проблем с работниками пограничных сил.

Электронные ворота позволяют путешественникам с биометрическими паспортами проходить через пограничный контроль без проверки паспорта пограничником.

Чиновники заявили, что безопасность границы Британии не пострадала.

Пассажиры, которые прибывали в Хитроу, выстаивали длинные очереди летом, когда персонал пытался справиться с документацией по COVID-19, а также с паспортами и визами.