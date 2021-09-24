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У Фінляндії думають скасувати рекомендацію про дистанційну роботу

П'ятниця, 24 вересня 2021, 20:58

В уряді Фінляндії міністерства пропонують скасувати рекомендацію про дистанційну роботу для працівників у зв’язку з достатнім рівнем вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Дія загальнонаціональної рекомендації про віддалену роботу завершиться 15 жовтня, повідомило міністерство фінансів.

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За оцінкою міністерства фінансів і міністерства охорони здоров’я, до середини жовтня рівень вакцинації населення буде близьким до заданої урядом мети.

За словами мінфіну, на робочих місцях можна тепер приступити до підготовки об'єднання контактних і віддалених форм роботи. 

Одночасно із завершенням дії загальнонаціональної рекомендації все більшу відповідальність за охорону здоров'я співробітників будуть нести компанії.

За даними Відомства охорони здоров'я і соціального розвитку THL, 68,2% людей, старші 12 років, зробили два щеплення.

Уряд стежить за охопленням вакцинацією дітей, старших 12 років, і мета полягає в тому, щоб 80% громадян, старших 12 років, пройшли повний курс вакцинації або мали можливість отримати дві вакцини.

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