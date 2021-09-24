В Финляндии думают отменить рекомендацию о дистанционной работе

В правительстве Финляндии министерства предлагают отменить рекомендацию о дистанционной работе для работников в связи с достаточным уровнем вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Действие общенациональной рекомендации об удаленной работе завершится 15 октября, сообщило министерство финансов.

По оценке министерства финансов и министерства здравоохранения, к середине октября уровень вакцинации населения будет близким к заданной правительством цели.

По словам минфина, на рабочих местах можно теперь приступить к подготовке объединения контактных и отдаленных форм работы.

Одновременно с завершением действия общенациональной рекомендации все большую ответственность за охрану здоровья сотрудников будут нести компании.

По данным Ведомства здравоохранения и социального развития THL, 68,2% людей, старше 12 лет, сделали две прививки.

Правительство следит за охватом вакцинацией детей старше 12 лет, и цель состоит в том, чтобы 80% граждан старше 12 лет, прошли полный курс вакцинации или имели возможность получить две вакцины.