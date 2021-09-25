У Босфорі зіткнулися російський і турецький суховантажі
Субота, 25 вересня 2021, 11:58
Два суховантажі під російським і турецьким прапорами зіткнулися у Босфорі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cumhuriyet.
Турецький суховантаж Tahsin Imamoglu прямував з провінції Коджаелі в промисловий порт Караденіз Ереглі на узбережжі Чорного моря, російський "Русич 10" - з провінції Бурса в Росію.
До місця події направили катери і буксири.
В результаті інциденту ніхто не постраждав, одна пошкоджені самі кораблі.
Крім того, за даними берегової охорони, раніше в суботу стався ще один інцидент за участю російського судна.
140-метровий суховантаж "Волзький-40"на виході з протоки Босфор зіткнувся з риболовецьким судном.
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