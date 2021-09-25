У Босфорі зіткнулися російський і турецький суховантажі

Два суховантажі під російським і турецьким прапорами зіткнулися у Босфорі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cumhuriyet.

Турецький суховантаж Tahsin Imamoglu прямував з провінції Коджаелі в промисловий порт Караденіз Ереглі на узбережжі Чорного моря, російський "Русич 10" - з провінції Бурса в Росію.

До місця події направили катери і буксири.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, одна пошкоджені самі кораблі.

Крім того, за даними берегової охорони, раніше в суботу стався ще один інцидент за участю російського судна.

140-метровий суховантаж "Волзький-40"на виході з протоки Босфор зіткнувся з риболовецьким судном.