В Босфоре столкнулись российский и турецкий сухогрузы

Два сухогруза под российским и турецким флагами столкнулись в Босфоре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cumhuriyet.

Турецкий сухогруз Tahsin Imamoglu следовал из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на побережье Черного моря, российский "Русич 10" - из провинции Бурса в Россию.

К месту происшествия направили катера и буксиры.

В результате инцидента никто не пострадал, одна повреждены сами корабли.

Кроме того, по данным береговой охраны, ранее в субботу произошел еще один инцидент с участием российского судна.

140-метровый сухогруз "Волжский-40" на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном.