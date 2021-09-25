В Босфоре столкнулись российский и турецкий сухогрузы
Суббота, 25 сентября 2021, 11:58
Два сухогруза под российским и турецким флагами столкнулись в Босфоре.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cumhuriyet.
Турецкий сухогруз Tahsin Imamoglu следовал из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на побережье Черного моря, российский "Русич 10" - из провинции Бурса в Россию.
К месту происшествия направили катера и буксиры.
В результате инцидента никто не пострадал, одна повреждены сами корабли.
Кроме того, по данным береговой охраны, ранее в субботу произошел еще один инцидент с участием российского судна.
140-метровый сухогруз "Волжский-40" на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном.
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