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У ДТП мікроавтобуса і вантажівки в Угорщині загинули українці

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Субота, 25 вересня 2021, 17:56

Внаслідок ДТП в Угорщині п'ятеро людей загинули, у тому числі два громадянина України.

Про це повідомляє видання Mukachevo.net, передає "Європейська правда".

 

Аварія сталася поблизу угорського міста Абонь 24 вересня.

На 89-му кілометрі швидкісної автостради М4, у напрямку Будапешт-Солнок, мікроавтобус на великій швидкості в'їхав у вантажівку.

За інформацією угорських ЗМІ, у мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України та ще одна особа з подвійним угорсько-українським громадянством. Водій вантажівки практично не постраждав.

Наразі триває розслідування обставин аварії.

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