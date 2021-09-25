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Укр / Рус

В ДТП микроавтобуса и грузовика в Венгрии погибли украинцы

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Суббота, 25 сентября 2021, 17:56

В результате ДТП в Венгрии пять человек погибли, в том числе два гражданина Украины.

Об этом сообщает издание Mukachevo.net, передает "Европейская правда".

 

Авария произошла вблизи венгерского города Абонь 24 сентября.

На 89-м километре скоростной автострады М4, по направлению Будапешт-Солнок, микроавтобус на большой скорости въехал в грузовик.

По информации венгерских СМИ, в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством. Водитель грузовика практически не пострадал.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств аварии.

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