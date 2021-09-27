У французькому Арлі невідомі спалили понад 20 авто

У французькому місті Арль, що розташоване на півдні західніше Марселя, в ніч на 26 вересня сталася масштабна пожежа на парковці, що знищила 24 автомобілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За даними поліції, машини підпалили близько 23:30 в ніч на неділю в центральній частині міста. Частина з них згоріли вщент, ще частина серйозно пошкоджені.

Невдовзі перед цим того ж вечора поліція здійснила рейд з попередження наркоторгівлі, під час якого затримали одного хлопця. У поліції з попереднього досвіду припускають, що масовий підпал могли здійснити інші молоді люди з цієї компанії, щоб помститися.

"Вони діяли дуже швидко і були на двохколісному транспорті задля більшої мобільності", - розповів представник комісаріату поліції Паскаль Трузі.

За його словами, на відео з камер спостережень потрапили троє ймовірних паліїв і їх сподіваються невдовзі ідентифікувати.