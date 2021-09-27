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У французькому Арлі невідомі спалили понад 20 авто

Понеділок, 27 вересня 2021, 08:40

У французькому місті Арль, що розташоване на півдні західніше Марселя, в ніч на 26 вересня сталася масштабна пожежа на парковці, що знищила 24 автомобілі. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За даними поліції, машини підпалили близько 23:30 в ніч на неділю в центральній частині міста. Частина з них згоріли вщент, ще частина серйозно пошкоджені.

 

Невдовзі перед цим того ж вечора поліція здійснила рейд з попередження наркоторгівлі, під час якого затримали одного хлопця. У поліції з попереднього досвіду припускають, що масовий підпал могли здійснити інші молоді люди з цієї компанії, щоб помститися.  

"Вони діяли дуже швидко і були на двохколісному транспорті задля більшої мобільності", - розповів представник комісаріату поліції Паскаль Трузі. 

За його словами, на відео з камер спостережень потрапили троє ймовірних паліїв і їх сподіваються невдовзі ідентифікувати.

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Франція інциденти
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