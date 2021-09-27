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Во французском Арле неизвестные сожгли более 20 автомобилей на парковке

Понедельник, 27 сентября 2021, 08:40

Во французском городе Арль, расположенном на юге, западнее Марселя, в ночь на 26 сентября произошел масштабный пожар на парковке, уничтоживший 24 автомобиля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По данным полиции, машины подожгли умышленно около 23:30 в ночь на воскресенье. Часть из них сгорели, еще часть серьезно повреждены.

 

Незадолго перед этим, в тот же вечер, полиция совершила рейд по предупреждению наркоторговли, во время которого задержали одного парня. В полиции из предыдущего опыта предполагают, что массовый поджог могли совершить другие молодые люди из этой компании, чтобы отомстить.

"Они действовали очень быстро и были на двухколесном транспорте для большей мобильности", - рассказал представитель комиссариата полиции Паскаль Трузи.

По его словам, на видео с камер наблюдения попали трое предполагаемых поджигателей и их надеются вскоре идентифицировать.

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