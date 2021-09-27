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У Британії призупинили дію закону про конкуренцію через проблеми з пальним

Понеділок, 27 вересня 2021, 09:37

Уряд Британії призупинив дію закону про конкуренцію, що має сприяти вирішенню проблеми з нестачаю пального на АЗС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Такий крок має допомогти компаніями обмінюватися інформацією і надавати пріоритет тим частинам країни, де дефіцит найбільший. 

Вже кілька днів поспіль на деяких АЗС спостерігаються великі черги і панічне скуповування пального. Проблему пов’язують з нестачею водіїв, які б доставляли пальне з великих терміналів. 

"Хоча у терміналах було і є достатньо пального, ми знаємо, що є певні проблеми з ланцюжками постачання", - зазначив міністр з питань бізнесу Квасі Квартенг. 

Представники індустрії, серед яких Shell, ExxonMobile та Greenergy, заявили, що проблема з постачанням почалась "через стрибки у попиті - не нестачу пального на національному рівні". 

Британія вже призупиняла дію закону у березні 2020 року, коли побоювались перебоїв з постачанням продукції до супермаркетів на початку пандемії коронавірусу.

Нестачу водіїв-дальнобійників відчувають і деякі інші сфери, передусім продуктові супермаркети і мережі фаст-фуду.

Раніше в суботу уряд заявив, що планує видати на передріздвяний період 5000 віз для водіїв бензовозів і фур, та ще 5500 для працівників птахофабрик, щоб запобігти проблемам з наявністю цієї продукції. 

Крім того, водіям, які мають ліцензію для роботи дальнобійниками, розішлють запрошення повернутися у цю сферу. 

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Велика Британія
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