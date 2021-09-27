В Британии приостановили действие закона о конкуренции из-за проблем с горючим

Правительство Британии приостановило действие закона о конкуренции, что должно способствовать решению проблемы с нехваткой топлива на АЗС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Такой шаг должен помочь компаниями обмениваться информацией и предоставлять приоритет тем частям страны, где дефицит наибольший.

Уже несколько дней подряд на некоторых АЗС наблюдаются большие очереди и паническая скупка топлива. Проблему связывают с нехваткой водителей, которые доставляли топливо на заправки с крупных терминалов.

"Хотя в терминалах было и есть достаточно топлива, мы знаем, что есть определенные проблемы с цепочками поставок", - отметил министр по вопросам бизнеса Кваси Квартенг.

Представители индустрии, среди которых Shell, ExxonMobile и Greenergy, заявили, что проблемы с поставками начались "из-за скачков в спросе - не нехватки топлива на национальном уровне".

Британия уже приостанавливала действие закона в марте 2020 года, когда опасались перебоев с поставками продукции в супермаркеты в начале пандемии коронавируса.

Нехватку водителей дальнобойщиков ощущают и некоторые другие сферы, прежде всего продуктовые супермаркеты и сети фаст-фуда.

Ранее в субботу правительство заявило, что планирует выдать на предрождественский период 5000 виз для водителей бензовозов и фур, и еще 5500 для работников птицефабрик, чтобы предотвратить проблемы с наличием этой продукции.

Кроме того, водителям, которые имеют лицензию для работы дальнобойщиками, разошлют приглашения вернуться в эту сферу.