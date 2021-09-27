Берлінці на референдумі підтримали експропріацію квартир у великих житлових концернів

За попередніми результатами, понад 55% учасників місцевого референдуму у Берліні підтримали експропріацію житла у великих концернів та передачу його під управління на суспільно-правових засадах, тоді як близько 39% висловились проти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

Передача під управління на суспільно-правових засадах може торкнутися 240 тисяч житлових приміщень. Це близько 15% житла у Берліні, яке здається в оренду.

За оцінкою влади Берліна, експропріація обійдеться в суму від 29 мільярдів євро до 36 мільярдів євро. Водночас автори ініціативи впевнені, що витрати не перевищать 13,7 мільярда євро. Вони пропонують в якості компенсації житловим концернам не грошові кошти, а облігації, які будуть погашатися протягом 40 років за рахунок доходів від оренди.

Ініціатори референдуму на підставі результатів голосування закличуть сенат Берліна до кроків, потрібних для запуску цієї процедури. Таким чином сподіваються зупинити зростання квартплати.

Водночас, підсумки голосування не є юридично зобов'язуючими для влади, оскільки воно не було прив'язане до конкретного законопроєкту.

Позиція сенату Берліна залежить від його нового політичного складу. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Християнсько-демократичний союз (ХДС), Вільна демократична партія (ВДП) і правопопулістського "Альтернатива для Німеччини" (АдН) виступають проти можливої ​​експропріації. Ліві підтримують цю процедуру, а партія "Союз-90/Зелені" вважає такий крок "крайнім засобом".

Як вже повідомлялося, за результатами виборів кандидатка СДПН Франциска Гіффай стане першою жінкою-мером німецької столиці. У коментарі ЗМІ вона сказала, що хоче обговорити можливість коаліції з представниками "Зелених" і ХДС.

Нагадаємо, у квітні цього року Федеральний конституційний суд Німеччини скасував рішення про встановлення верхньої межі орендної плати за житло у Берліні.

Висока квартплата з одного боку та нестача пропозиції з іншого є проблемою для багатьох берлінців, які не мають власної квартири. У квітні 2019 року у Берліні пройшли багатотисячні протести з вимогою до влади втрутитися у ситуацію.