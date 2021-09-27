Мером столиці Німеччини вперше стане жінка

Німецькі соціал-демократи (СДПН) перемогли на регіональних виборах в Берліні та очолили уряд федеральної землі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це означає, що кандидат СДПН Франциска Гіффай стане першою жінкою-мером німецької столиці.

43-річна Гіффай, яка раніше була міністром у справах сім'ї в національному уряді канцлерки Ангели Меркель, посяде пост мера від СДПН Міхаеля Мюллера після того, як він вирішив більше не балотуватися.

СДПН набрала 21,4% в Берліні, що трохи нижче 21,6%, які вони набрали у 2016 році, в той час як "зелені" набрали 18,9%, а "Ліві" - 14%.

СДПН, схоже, має намір продовжити свою нинішню коаліцію в мерії з "Зеленими" і "лівими".

Гіффай, яку колись вважали претендентом на те, щоб очолити СДПН на національному рівні, пішла з поста міністра в травні після скандалу, пов'язаного з плагіатом у її докторській дисертації.

Нагадаємо, загалом по всій країні за попередніми результатами перемогу здобувають соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцом, а партія Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз" опинилась на другому місці.

Про можливі наслідки виборів читайте у матеріалі "Якою буде Німеччина після Меркель" або дивіться у відеоформаті на нашому YouTube-каналі.

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