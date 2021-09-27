Прем'єру Нідерландів посилили охорону через побоювання його викрадення

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте отримав додаткову особисту охорону на тлі побоювань, що йому загрожує викрадення.

Про це повідомило нідерландське видання Telegraaf, пише "Європейська правда"

За інформацією видання, спецслужби посилили охорону глави уряду після того, як довкола Рютте були помічені особи, найняті злочинними угрупованнями для підготовки нападу чи викрадення.

Прокуратура і спецслужби не стали публічно підтверджувати посилення заходів щодо безпеки прем’єр-міністра, але інші ЗМІ, включаючи NOS і nu.nl, підтвердили інформацію через свої власні джерела.

"Ми ніколи нічого не розкриваємо про ситуацію з безпекою і заходи захисту", - сказав представник прокуратури.

Видання повідомило, що до прем'єр-міністра були приставлені спеціально навчені офіцери Королівської та дипломатичної служби захисту (DKDB), у поєднанні з "видимими і невидимими" заходами.

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте відомий тим, що їздить на роботу і з роботи велосипедом та гуляє Гаагою без охорони. Однак вбивства громадських діячів, таких як журналіста Пітера Р. де Вріса і юриста Дерка Вірсума, викликали побоювання, що міністри і політики можуть стати мішенями зловмисників.

Минулого тижня міністр фінансів Вопке Хекстра оголосив, що в наступному році буде витрачено додатково 400 мільйонів євро на заходи по боротьбі з організованою злочинністю, включаючи посилення особистої безпеки.