Премьеру Нидерландов усилили охрану из-за опасений его похищения

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте получил дополнительную личную охрану на фоне опасений, что ему грозит похищение.

Об этом сообщил нидерландское издание Telegraaf, пишет "Европейская правда"

По информации издания, спецслужбы усилили охрану главы правительства после того, как вокруг Рютте были замечены лица, нанятые преступными группировками для подготовки нападения или похищения.

Прокуратура и спецслужбы не стали публично подтверждать усиления мер безопасности премьер-министра, но другие СМИ, включая NOS и nu.nl, подтвердили информацию через свои собственные источники.

"Мы никогда ничего не раскрываем о ситуации с безопасностью и мерах защиты", - сказал представитель прокуратуры.

Издание сообщило, что премьер-министру были приставлены специально обученные офицеры Королевской и дипломатической службы защиты (DKDB), в сочетании с "видимыми и невидимыми" мерами.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте известен тем, что ездит на работу и с работы на велосипеде и гуляет по Гааге без охраны. Однако убийства общественных деятелей, таких как журналиста Питера Р. де Вриса и юриста Дерка Вирсума, вызвали опасения, что министры и политики могут стать мишенями злоумышленников.

На прошлой неделе министр финансов Вопке Хекстра объявил, что в следующем году будет потрачено дополнительно 400 млн евро на мероприятия по борьбе с организованной преступностью, включая усиление личной безопасности.