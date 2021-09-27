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НАТО посилив патрулювання біля заблокованих пунктів пропуску на кордоні Сербії і Косова

Понеділок, 27 вересня 2021, 16:07

У понеділок військові НАТО посилили патрулювання в Косово біля прикордонних переходів, які перекрили місцеві серби, обурені забороною в’їзду в країну автомобілів з сербськими номерами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На відеоматеріалах видно, як бронемашини НАТО рухаються близько до барикад із вантажівок та інших транспортних засобів на кордоні Косова і Сербії.

Серби з півночі Косово перекрили дві головні дороги з того часу, як заборона на номерні знаки набула чинності у понеділок минулого тижня, що посилило напруженість між двома країнами та викликало заклики до спокою з боку НАТО та Європейського Союзу.

Відповідно до заборони, всі водії з Сербії тепер повинні використовувати тимчасові друковані реєстраційні дані, дійсні протягом 60 днів.

Уряд Косово заявляє, що це у відповідь на заходи, які в Сербії діють проти водіїв з Косова з 2008 року, коли Косово проголосило незалежність від Сербії.

Протистояння вже переросло у насильство - у суботу були атаковані дві будівлі міністерства внутрішніх справ на півночі Косово, включаючи офіс реєстрації автомобілів.

Сербія також розпочала військові маневри біля кордону.

Місія НАТО в Косові, чиї 5000 військовослужбовців контролюють нестабільний мир у країні, заявила в понеділок, що вона "збільшила кількість і тривалість рутинних патрулів по всьому Косово, в тому числі на півночі".

Сербія втратила контроль над Косово в 1999 році після бомбардування НАТО.

Косово проголосило незалежність у 2008 році за підтримки Сполучених Штатів, Великої Британії та більшості країн-членів ЄС, але його членство в Організації Об'єднаних Націй блокує Росія, традиційний союзник Сербії.

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Сербія Косово
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