НАТО усилил патрулирование у заблокированных пунктов пропуска на границе Сербии и Косово

В понедельник военные НАТО усилили патрулирование в Косово у пограничных переходов, которые перекрыли местные сербы, возмущенные запретом въезда в страну автомобилей с сербскими номерами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На видеоматериалах видно, как бронемашины НАТО движутся близко к баррикадам из грузовиков и других транспортных средств на границе Косово и Сербии.

Сербы с севера Косово перекрыли две главные дороги с тех пор, как запрет на номерные знаки вступил в силу в понедельник на прошлой неделе, что усилило напряженность между двумя странами и вызвало призывы к спокойствию со стороны НАТО и Европейского Союза.

Согласно запрету, все водители из Сербии теперь должны использовать временные печатные регистрационные данные, действительные в течение 60 дней.

Правительство Косово заявляет, что это в ответ на меры, которые в Сербии действуют против водителей из Косово с 2008 года, когда Косово провозгласило независимость от Сербии.

Противостояние уже переросло в насилие - в субботу были атакованы два здания министерства внутренних дел на севере Косово, включая офис регистрации автомобилей.

Сербия также начала военные маневры у границы.

Миссия НАТО в Косово, чьи 5000 военнослужащих контролируют нестабильной мир в стране, заявила в понедельник, что она "увеличила количество и продолжительность рутинных патрулей по всему Косово, в том числе на севере".

Сербия потеряла контроль над Косово в 1999 году после бомбардировки НАТО.

Косово провозгласило независимость в 2008 году при поддержке Соединенных Штатов, Великобритании и большинства стран-членов ЕС, но его членство в Организации Объединенных Наций блокирует Россия, традиционный союзник Сербии.