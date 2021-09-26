ЄС закликав Сербію і Косово до деескалації на тлі напруги через автомобільні номери

Головний дипломат ЄС закликав Сербію та Косово без додаткових умов послабити напругу на кордоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій 26 вересня заяві Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Він зазначив, що пильно стежить за розвитком подій на півночі Косова.

"Сербія та Косово повинні безумовно послабити напругу на місці, негайно відвівши спеціальні сили правоохоронців і демонтувавши блокпости. Будь-які нові провокації, односторонні або скоординовані дії - неприйнятні", - заявив він.

Читайте також У НАТО закликали Косово і Сербію до негайної деескалації

Головний дипломат ЄС наголосив, що лідери Приштини і Белграда несуть повну відповідальність за ситуацію, і що він мав розмову про це з президентом Сербії Александаром Вучичем і прем’єр-міністром Косова Альбіном Курті, а також обговорював ситуацію з генсеком НАТО.

"Косово й Сербія повинні знайти рішення, які послаблять напругу, і домовитись про подальші кроки. ЄС буде активно підтримувати ці зусилля… Діалог за посередництва ЄС залишається єдиною платформою, щоб вирішувати всі незакриті питання між сторонами, у тому числі щодо свободи пересування і реєстрації номерних знаків, і я рішуче закликаю Косово і Сербію використовувати її. Візит перемовників до Брюсселя у найближчі дні - це перший позитивний крок", - наголосив Боррель.

Він нагадав, що від здатності Белграда і Приштини домовитись між собою залежить їхня євроінтеграційна перспектива.

Нагадаємо, два пункти перетину кордону між Косовом і Сербією з 20 вересня заблоковані косовськими сербами, які протестують проти вимоги змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова.

На двох заблокованих переходах присутні косовські спецпризначенці, ситуацію контролюють співробітники правоохоронної місії ЄС EULEX, над пунктами пропуску кружляє вертоліт міжнародних сил з підтримки миру KFOR.

Сербія привела війська, розташовані на військових базах біля Косова, у стан підвищеної бойової готовності на тлі напруги на кордоні.

В суботу повідомляли про напади на два офіси міністерства внутрішніх справ на півночі Косова.