Минулого тижня винищувачі НАТО 7 разів підіймались для супроводу літаків РФ

З 20 по 26 вересня винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО сім разів піднімалися в повітря, щоб розпізнати і супроводити російські військові літаки.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви в понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Двічі винищувачі піднімалися в повітря 20 вересня: один раз через літак Іл-20, інший - через А-50.

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Три випадки було зафіксовано 21 вересня. Всі три рази це були літаки Ту-160, що летіли з Росії в міжнародний повітряний простір і назад.

Один раз їх супроводжували літаки Су-27, а два рази - літаки Су-35.

22 вересня було зафіксовано літак А-50, що летів з Калінінграда до Росії. Одночасно був опізнаний літак Іл-20, що летів по тому ж маршруту.

23 вересня винищувачі НАТО розпізнали літак Іл-20, який летів до Калінінграда.

У більшості випадків російські військові літаки летіли з вимкненим транспондером, без заздалегідь наданого плану польоту, не підтримували зв'язок з місцевими авіадиспетчерами.

Місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз в Литві і Естонії.