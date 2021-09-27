На прошлой неделе истребители НАТО семь раз поднимались для сопровождения самолетов РФ

С 20 по 26 сентября истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО семь раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить российские военные самолеты.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Дважды истребители поднимались в воздух 20 сентября: один раз из-за самолета Ил-20, другой - из-за А-50.

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Три случая были зафиксированы 21 сентября. Все три раза это были самолеты Ту-160, летевших из России в международное воздушное пространство и обратно.

Один раз их сопровождали самолеты Су-27, а два раза - самолеты Су-35.

22 сентября был зафиксирован самолет А-50, летевший из Калининграда в Россию. Одновременно был опознан самолет Ил-20, летевший по тому же маршруту.

23 сентября истребители НАТО распознали самолет Ил-20, который летел в Калининград.

В большинстве случаев российские военные самолеты летели с выключенным транспондером, без заранее предоставленного плана полета, не поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.