Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

На прошлой неделе истребители НАТО семь раз поднимались для сопровождения самолетов РФ

Понедельник, 27 сентября 2021, 16:58

С 20 по 26 сентября истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО семь раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить российские военные самолеты.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Дважды истребители поднимались в воздух 20 сентября: один раз из-за самолета Ил-20, другой - из-за А-50.

Читайте также
Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии

Три случая были зафиксированы 21 сентября. Все три раза это были самолеты Ту-160, летевших из России в международное воздушное пространство и обратно.

Один раз их сопровождали самолеты Су-27, а два раза - самолеты Су-35.

22 сентября был зафиксирован самолет А-50, летевший из Калининграда в Россию. Одновременно был опознан самолет Ил-20, летевший по тому же маршруту.

23 сентября истребители НАТО распознали самолет Ил-20, который летел в Калининград.

В большинстве случаев российские военные самолеты летели с выключенным транспондером, без заранее предоставленного плана полета, не поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Альянс Россия
powered by lun.ua

Статьи

Незаконченный конфликт: что происходит с Карабахом через год после войны

Ровно год назад на Южном Кавказе началась новая война. Несмотря на поражение Армении, война не поставила все точки над "і" в вопросе о будущем Нагорного Карабаха (укр.)
27 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Немецкие неожиданности: чем завершились главные выборы года

В Германии еще считают голоса, но коалициада уже началась. Кто стал победителем гонки и кто получит "золотую акцию" в формировании коалиции? (укр.).
27 сентября 2021 — Иванна Костина, Европейская правда

Между критикой Путина и попытками взаимопонимания: какой будет Германия после Меркель

"Любой новый немецкий лидер захочет урегулировать свои отношения с РФ. Однако население Германии стало более критично относиться к Путину".
24 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда