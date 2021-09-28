На Криті стався новий сильний землетрус

Після сильного землетрусу у понеділок на грецькому острові Крит у вівторок вранці місцеві жителі знову вибігали на вулиці через свіжий землетрус магнітудою понад 5.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грецьке видання Kathimerini.

За даними Геодинамічного інституту Національної обсерваторії Афін, землетрус стався о 7:48 ранку.

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Його магнітуда склала 5,4, а епіцентр був за 23 кілометри на південний захід від міста Іракліон.

Сотні людей у цьому регіоні провели ніч у наметах і парках або спали у своїх машинах після землетрусу магнітудою 5,8 в понеділок вранці, який завдав найбільше шкоди у містечку Аркалохорі, убивши одну людину і поранивши щонайменше 20. Десятки будівель були пошкоджені.

Уночі на острові були зареєстровані десятки афтершоків магнітудою 4,4-4,5.

Про руйнування чи жертви внаслідок землетрусу у вівторок вранці поки що не повідомляють.