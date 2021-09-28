На Крите произошло новое сильное землетрясение

После сильного землетрясения в понедельник на греческом острове Крит во вторник утром местным жителям снова пришлось выбегать на улицу из-за нового землетрясения магнитудой более 5.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на греческое издание Kathimerini.

По данным Геодинамического института Национальной обсерватории Афин, землетрясение произошло в 7:48 утра.

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Его магнитуда составила 5,4, а его эпицентр находился в 23 километрах на юго-запад от города Ираклион.

Сотни людей в этом регионе провели ночь в палатках и парках или спали в своих машинах после землетрясения магнитудой 5,8 в понедельник утром, который больше всего вреда причинил городку Аркалохори: там один человек погиб и не менее 20 получили травмы. Десятки зданий повреждены.

Ночью на острове были зарегистрированы десятки афтершоков магнитудой 4,4-4,5.

О разрушениях или жертвах в результате землетрясения во вторник утром пока не сообщается.