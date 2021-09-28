ЄС шкодує через визнання міжнародної організації зі спостереження за виборами небажаною в Росії

Євросоюз висловив жаль через рішення визнати "Європейську мережу організацій зі спостереження за виборами" (ENEMO) небажаною на території Росії.

Про це заявив зовнішньополітичний речник ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС шкодує через рішення Росії оголосити "Європейську мережу організацій зі спостереження за виборами" небажаною. Прозорість, підзвітність і повагу основних свобод не можна вважати "загрозою основам конституційного ладу і безпеки в Росії", - написав Стано у Twitter.

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Генеральна прокуратура РФ визнала небажаною діяльність в країні "Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами", заявивши, що ENEMO становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації.

До заснованої в 2001 році мережі ENEMO входять понад 20 моніторингових організацій з 18 країн Центральної та Східної Європи.

Нагадаємо, після виборів до Держдуми РФ ЄС заявив, що ніколи не визнає результати російських виборів в незаконно анексованому Криму, а залучення мешканців непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі суперечить Мінським угодам.

Крім того, ЄС вважає, що вибори до Держдуми РФ та регіональні вибори проходили в атмосфері залякування критиків і незалежних голосів, та без визнаних міжнародних спостерігачів.