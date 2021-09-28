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ЕС сожалеет о признании международной организации по наблюдению за выборами нежелательной в России

Вторник, 28 сентября 2021, 10:05

Евросоюз выразил сожаление решением признать "Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO) нежелательной на территории России.

Об этом заявил внешнеполитический спикер ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"ЕС сожалеет о решении России объявить "Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами" нежелательной. Прозрачность, подотчетность и уважение основных свобод нельзя считать "угрозой основам конституционного строя и безопасности в России", - написал Стано в Twitter.

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Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в стране "Европейской сети организаций по наблюдению за выборами", заявив, что ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

К основанной в 2001 году сети ENEMO входят более 20 мониторинговых организаций из 18 стран Центральной и Восточной Европы.

Напомним, после выборов в Госдуму РФ ЕС заявил, что никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексированном Крыму, а привлечение жителей неподконтрольных Киеву украинских территорий в Донбассе противоречит Минским соглашениям.

Кроме того, ЕС считает, что выборы в Госдуму РФ и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов, и без признанных международных наблюдателей.

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