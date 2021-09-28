ЕС сожалеет о признании международной организации по наблюдению за выборами нежелательной в России

Евросоюз выразил сожаление решением признать "Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO) нежелательной на территории России.

Об этом заявил внешнеполитический спикер ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"ЕС сожалеет о решении России объявить "Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами" нежелательной. Прозрачность, подотчетность и уважение основных свобод нельзя считать "угрозой основам конституционного строя и безопасности в России", - написал Стано в Twitter.

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Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в стране "Европейской сети организаций по наблюдению за выборами", заявив, что ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

К основанной в 2001 году сети ENEMO входят более 20 мониторинговых организаций из 18 стран Центральной и Восточной Европы.

Напомним, после выборов в Госдуму РФ ЕС заявил, что никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексированном Крыму, а привлечение жителей неподконтрольных Киеву украинских территорий в Донбассе противоречит Минским соглашениям.

Кроме того, ЕС считает, что выборы в Госдуму РФ и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов, и без признанных международных наблюдателей.