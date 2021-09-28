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В ОП розповіли, що очікують побачити у декларації Саміту Україна-ЄС

Вівторок, 28 вересня 2021, 10:56

В Офісі президента очікують, що декларація Саміту Україна-ЄС підтвердить європейські перспективи України, а також зафіксує європейську підтримку та оцінку досягнення цілей Угоди про асоціацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник керівника ОП Ігор Жовква під час круглого столу "Пріоритети розвитку асоціації з ЄС: очікування українських експертів напередодні 23-го Саміту Україна-ЄС".

"Серед ключових положень, які ми очікуємо будуть закріплені в спільній заяві, це положення, які будуть визнавати європейські прагнення  і європейський вибір України. Також будемо намагатися, щоб ті положення, які стримують європейську інтеграцію, не знайшли відображення у заяві", - сказав Жовква.

За його словами, у спільній заяві буде чітко закріплено здатність України до подальшої інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, буде зафіксована оцінка досягнення цілей Угоди про асоціацію, здійснені Україною та ЄС. Також буде зафіксовано прагнення до підготовки спільної оцінки.

"Дуже важливим буде політичний блок питань – підтримка з боку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України, заклик до РФ припинити агресію, визначення, хто є агресором, безумовне виконання Мінських домовленостей і продовження політики персональних і секторальних санкцій", - додав Жовква.

Детально очікування від саміту викладені у документі "Пріоритети розвитку асоціації з ЄС: очікування українських експертів напередодні 23-го Саміту Україна-ЄС"

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Саміт Україна-ЄС
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