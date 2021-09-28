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В ОП рассказали, что ожидают увидеть в декларации саммита Украина-ЕС

Вторник, 28 сентября 2021, 10:56

В Офисе президента ожидают, что декларация саммита Украина-ЕС подтвердит европейские перспективы Украины, а также зафиксирует европейскую поддержку и оценку достижения целей Соглашения об ассоциации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква во время круглого стола "Приоритеты развития ассоциации с ЕС: ожидания украинских экспертов накануне 23-го саммита Украина-ЕС".

"Среди ключевых положений, которые, как мы ожидаем, будут закреплены в совместном заявлении - положения, которые будут признавать европейские устремления и европейский выбор Украины. Также будем стараться, чтобы те положения, которые сдерживают европейскую интеграцию, не нашли отражения в заявлении", - сказал Жовква.

По его словам, в совместном заявлении будет четко закреплена способность Украины к дальнейшей интеграции во внутренний рынок ЕС, будет зафиксирована оценка достижения целей Соглашения об ассоциации. Также будет зафиксировано стремление к подготовке совместной оценки.

"Очень важным будет политический блок вопросов - поддержка со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, призыв к РФ прекратить агрессию, определение, кто является агрессором, безусловное выполнение Минских договоренностей и продолжение политики персональных и секторальных санкций", - добавил Жовква.

Подробно ожидания от саммита изложены в документе "Приоритеты развития ассоциации с ЕС: ожидания украинских экспертов накануне 23-го саммита Украина-ЕС"

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Саммит Украина-ЕС
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