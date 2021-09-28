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Україна та ЄС розпочнуть спільну оцінку виконання Угоди про асоціацію після 12 жовтня

Вівторок, 28 вересня 2021, 10:59

Україна та Європейський Союз розпочнуть спільну оцінку виконання Угоди про асоціацію після саміту 12 жовтня.

Про це під час круглого столу "Пріоритети розвитку асоціації з ЄС: очікування українських експертів напередодні 23-го Саміту Україна-ЄС"  розповіла гендиректорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк, повідомляє "Європейська правда".

За словами Форсюк, Київ і Брюссель готують власні версії оцінки, які, ймовірно, стануть додатками до спільної заяви саміту 12 жовтня.

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"Сторони домовились, що спільна оцінка розпочнеться відразу після саміту. Там вже детально будуть викладені рекомендації щодо наступних середньострокових кроків", - зазначила Форсюк.

Вона додала, що Київ пропонує стороні ЄС розглянути можливість на базі комітету асоціації і торговельного комітету проводити зустрічі на рівні заступників міністрів, щоб напрацювати дорожню карту з подальших кроків виконання Угоди.

"Ми не будемо дуже довго дискутувати з приводу відсотків виконання, а зосередимось на тому, що ми хочемо досягнути, навіть якщо це виходить дещо за межі існуючої Угоди про асоціацію. Туди вже можна буде закладати такі конкретні кроки, як лібералізація транзиту автомобільних перевезень, і приєднання до європейської міграційної мережі, і спільний митний контроль", - додала Форсюк.

Саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня у Києві.

Детально очікування від саміту викладені у документі "Пріоритети розвитку асоціації з ЄС: очікування українських експертів напередодні 23-го Саміту Україна-ЄС"

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Асоціація з ЄС
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