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Украина и ЕС начнут совместную оценку выполнения Соглашения об ассоциации после 12 октября

Вторник, 28 сентября 2021, 10:59

Украина и Европейский Союз начнут совместную оценку выполнения Соглашения об ассоциации после саммита 12 октября.

Об этом во время круглого стола "Приоритеты развития ассоциации с ЕС: ожидания украинских экспертов накануне 23-го саммита Украина-ЕС" рассказала гендиректор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк, сообщает "Европейская правда".

По словам Форсюк, Киев и Брюссель готовят собственные версии оценки, которые, вероятно, станут приложениями к совместному заявлению саммита 12 октября.

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"Стороны договорились, что общая оценка начнется сразу после саммита. Там уже подробно будут изложены рекомендации по следующим среднесрочным шагам", - отметила Форсюк.

Она добавила, что Киев предлагает стороне ЕС рассмотреть возможность на базе Комитета ассоциации и торгового комитета проводить встречи на уровне заместителей министров, чтобы выработать дорожную карту последующих шагов выполнения Соглашения.

"Мы не будем очень долго дискутировать по поводу процентов выполнения, а сосредоточимся на том, чего мы хотим достичь, даже если это несколько выходит за рамки существующего Соглашения об ассоциации. Туда уже можно будет закладывать такие конкретные шаги, как либерализация транзита автомобильных перевозок, и присоединение к европейской миграционной сети, и общий таможенный контроль", - добавила Форсюк.

Саммит Украина-ЕС состоится 12 октября в Киеве.

Подробно ожидания от саммита изложены в документе "Приоритеты развития ассоциации с ЕС ожидания украинских экспертов накануне 23-го саммита Украина-ЕС"

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Ассоциация с ЕС
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