Посольство РФ в Іспанії вимагає прибрати рекламу з "меню російських повій"

Посольство Росії в Іспанії вимагає прибрати з вулиць іспанських міст соціальну рекламу, в якій фігурує "меню російських повій".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на Facebook-сторінці посольства.

"Російські співвітчизники, які проживають в Іспанії, обурені pr-акцією некомерційної організації "Nueva Vida", яка повідомила на своєму сайті про розміщення на вулицях Іспанії провокаційних банерів зі згадкою російських дівчат в рамках акції із залучення суспільної уваги до проблеми проституції в країні", - йдеться в заяві.

Іспанська некомерційна організація Nueva Vida розмістила на вулицях банери, на яких написано: "Меню дня. Особливе блюдо: незаймана росіянка плюс кокаїн - 50 євро". Потім в якості основних "блюд" перераховуються російські імена з вказанням віку жінок. В якості додаткової "послуги" пропонується марихуана і секс без презерватива або кокаїн за 20 євро.

Банери розмістили в рамках кампанії із залучення уваги до проблеми проституції в країні.

"У зв'язку з цим зв'язуємося з вказаною організацією, а також звертаємося до міністерств, фінансових організацій та інших інституцій, які представлені на сайті компанії в якості її піклувальників, з метою вказівки на неприпустимість використання в роботі настільки недоречних методів, а також з вимогою вжити термінових заходів щодо усунення плакатів і подальшого недопущення подібних витівок", - заявили в посольстві РФ.