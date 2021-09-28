Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Посольство РФ в Испании требует убрать рекламу с "меню российских проституток"

Вторник, 28 сентября 2021, 12:53

Посольство России в Испании требует убрать с улиц испанских городов социальную рекламу, в которой фигурирует "меню российских проституток".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на Facebook-странице посольства.

"Российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены пиар-акцией некоммерческой организации Nueva Vida, которая сообщила на своем сайте о размещении на улицах Испании провокационных баннеров с упоминанием русских девушек в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблеме проституции в стране", - говорится в заявлении.

 

Испанская некоммерческая организация Nueva Vida разместила на улицах баннеры, на которых написано: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница плюс кокаин - 50 евро". Затем в качестве основных "блюд" перечисляются русские имена с указанием возраста женщин. В качестве дополнительной "услуги" предлагается марихуана и секс без презерватива или кокаин за 20 евро.

Баннеры разместили в рамках кампании по привлечению внимания к проблеме проституции в стране.

"В связи с этим мы связываемся с указанной организацией, а также обращаемся к министерствам, финансовым организациям и другим институтам, которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок", - заявили в посольстве РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания Россия ЕвроЖизнь
powered by lun.ua

Статьи

Литва против Китая: как маленькая страна Балтии бросает вызов азиатской сверхдержаве

Больше, чем любая другая европейская страна, в конфликт с Китаем втянулась маленькая Литва. Почему Вильнюс решился на противостояние и какие последствия это будет иметь?
28 сентября 2021 — Катерина Кистол, для Европейской правды

Война регуляторов: почему Украина потеряла баланс между защитой рынка и потребителя

Как найти баланс между интересами потребителя и защитой нацпроизводителя? Для ЕС этот вопрос давно решен. Но для Украины это – неразрешимая проблема.
28 сентября 2021 — Алена Омельченко, Ольга Самойленко, "Ильяшев и Партнеры"

Незаконченный конфликт: что происходит с Карабахом через год после войны

Ровно год назад на Южном Кавказе началась новая война. Несмотря на поражение Армении, война не поставила все точки над "і" в вопросе о будущем Нагорного Карабаха (укр.)
27 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда