Посольство РФ в Испании требует убрать рекламу с "меню российских проституток"

Посольство России в Испании требует убрать с улиц испанских городов социальную рекламу, в которой фигурирует "меню российских проституток".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на Facebook-странице посольства.

"Российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены пиар-акцией некоммерческой организации Nueva Vida, которая сообщила на своем сайте о размещении на улицах Испании провокационных баннеров с упоминанием русских девушек в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблеме проституции в стране", - говорится в заявлении.

Испанская некоммерческая организация Nueva Vida разместила на улицах баннеры, на которых написано: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница плюс кокаин - 50 евро". Затем в качестве основных "блюд" перечисляются русские имена с указанием возраста женщин. В качестве дополнительной "услуги" предлагается марихуана и секс без презерватива или кокаин за 20 евро.

Баннеры разместили в рамках кампании по привлечению внимания к проблеме проституции в стране.

"В связи с этим мы связываемся с указанной организацией, а также обращаемся к министерствам, финансовым организациям и другим институтам, которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок", - заявили в посольстве РФ.