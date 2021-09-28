Франция и Греция подписали соглашение о покупке трех французских военных кораблей

Франция и Греция во вторник подписали оборонное соглашение на несколько миллиардов евро, которое предусматривает в том числе решение Афин купить три французских военных корабля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявили о стратегическом партнерстве в сфере обороны и безопасности на совместной пресс-конференции в Париже.

"Это партнерство выражает нашу волю к расширению и интенсификации нашего сотрудничества... на основе общих интересов", - сказал Макрона.

По словам Макрона, Греция купит три французских фрегата, которые будут построены в городе Лорьян на западе Франции.

Соглашение предусматривает возможность приобретения четвертого фрегата, добавил Мицотакис.

Объявление было сделано в ключевой момент для Франции, после того как в этом месяце она потеряла многомиллиардное соглашение на продажу субмарин Австралии.

Греция уже закупила 18 французских истребителей Rafale и планирует закупить еще шесть в рамках программы модернизации своих вооруженных сил на фоне напряженности с соседней Турцией.

Макрон и Мицотакис не раскрывают подробностей соглашения, впрочем, высокопоставленный французский чиновник отметил, что речь идет о "нескольких миллиардах" евро.

Напряженность между Грецией и Турцией выросла в последние годы из-за споров о праве на разведку газа в восточном Средиземноморье и акватории между двумя странами.

Греция объявила о планах обновления своего флота, обсуждая потенциальные покупки фрегатов с такими странами, как Франция, США и Великобритания.