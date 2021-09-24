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Сварка через субмарини: міністр торгівлі Франції відмовився від зустрічі з австралійським колегою

П'ятниця, 24 вересня 2021, 16:25

Міністр торгівлі Франції Франк Рістер відхилив пропозицію зустрітися зі своїм австралійським колегою в наступному місяці в Парижі після недавнього рішення Канберри відмовитися від угоди з Францією про підводні човни на 40 мільярдів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Міністр торгівлі Австралії Ден Техан сказав в понеділок Австралійській телерадіомовній корпорації, що він "дуже хотів би" зустрітися з Рістером, коли перебуватиме в Парижі в жовтні на зустрічі Організації економічного співробітництва і розвитку. 

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Але чиновник з офісу Рістера заявив в п'ятницю, що міністр відхилив цю пропозицію.

"Ми не будемо виконувати прохання австралійського міністра про зустріч. Ми не можемо вести справи далі, ніби нічого не трапилося", - сказав французький чиновник.

Минулого тижня Австралія скасувала угоду про виробництво підводних човнів з Францією і заявила, що замість цього побудує принаймні вісім атомних підводних човнів з використанням американських і британських технологій в рамках нового партнерства AUKUS у сфері безпеки.

Після цього оголошення Париж відкликав своїх послів в Австралії та США для консультацій. Згодом президенти Франції і США домовились про повернення посла.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив в середу, що безуспішно намагався організувати розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Франція США
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