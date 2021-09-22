Джонсон порадив Франції "взяти себе в руки" і "залишити його в спокої" через сварку з субмаринами

Британський прем’єр Борис Джонсон сказав, що Франції слід подолати гнів з приводу партнерства між Великою Британією, США та Австралією, в результаті якого остання вийшла з великого контракту з Парижем на підводні човни.

Про це Джонсон сказав у коментарі Sky News у Вашингтоні, де він перебуває з візитом, повідомляє "Європейська правда".

"Що я хочу сказати з цього приводу, так це те, що я просто думаю, пора деяким з наших найдорожчих друзів у всьому світі взяти себе в руки у зв’язку з цим усім і залишити мене в спокої", - сказав Джонсон, коли його запитали про суперечці навколо ініціативи Aukus.

Читайте також Франція відмовилася від зустрічі із США, Британією та Німеччиною на Генасамблеї ООН

"По суті, це великий крок вперед на шляху до глобальної безпеки. Це три союзника-однодумці, що стоять пліч-о-пліч і створюють нове партнерство для обміну технологіями", - додав він.

За його словами, "це робиться для того, щоб зміцнити зв'язки і дружбу між трьома країнами", що "буде корисно для того, у що ми віримо".

Нагадаємо, створення нового оборонного альянсу Aukus між Австралією, США та Великою Британією, який розглядають як противагу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, розлютило Францію, оскільки воно зірвало багатомільярдну оборонну угоду Парижа і Канберри.

Франція була проінформована про альянс всього за кілька годин до публічного оголошення про його створення.

На знак протесту Франція відкликала своїх послів в США і Австралії для консультацій і скасувала низку зустрічей, а глава МЗС заявив, що скандал матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

Читайте також: Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки.