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Проти уряду Румунії ініціювали одразу два вотуми недовіри

Вівторок, 28 вересня 2021, 14:58

Конституційний суд Румунії у вівторок ухвалив рішення про те, що вотум недовіри прем’єр-міністру Флоріну Кицу, поданий колишнім партнером по коаліції, може розглядатися парламентом, тоді як опозиційні ліві подали власну аналогічну ініціативу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

З двома вотумами недовіри, як зазначається, стало незрозуміло, чи підтримають дві опозиційні партії та центристська USR Plus, яка вийшла з коаліції, єдине голосування за повалення уряду.

Для усунення Кицу знадобляться голоси USR Plus, ультранаціоналістичної опозиційної AUR, яка підтримала її пропозицію, та опозиційних соціал-демократів (PSD).

Депутати мали обговорити графіки подання вотумів пізніше цього дня. Жодна зі сторін поки що не заявила, чи підтримає ці пропозиції.

Міністри USR Plus пішли у відставку на початку вересня після того, як Кицу звільнив їхнього міністра юстиції з приводу фонду регіонального розвитку і заявили, що коаліція може продовжувати діяти лише з іншим прем'єр-міністром. Ліберали підтримали Кицу, його також підтримує президент Клаус Йоганніс.

Розпад коаліції, до складу якої також входила етнічна угорська група UDMR, загрожує відновленню економіки Румунії.

Це також відбувається в той час, коли випадки COVID-19 знову різко зростають на тлі одного з найнижчих показників вакцинації в Європейському Союзі.

Лібералам вдалося затримати ініціативу USR Plus щодо недовіри уряду, оскарживши її в суді, але у вівторок суд сказав, що її слід передати до парламенту.

Лідер PSD Марсель Чолаку заявив, що його партія має на меті викликати дострокові вибори. Однак позачергові вибори – для них потрібно, щоб парламент послідовно відхилив два запропоновані склади уряду протягом 60 днів – малоймовірні.

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Румунія
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